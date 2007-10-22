AJAX(EXT-JS) морда для vBulletin

Дано:

– extjs.com (библиотека)

– vBulletin 3.6.8

Нужен готовый рабочий скин по образцу http://extjs.com/deploy/dev/examples/forum/forum.html

(для этого есть исходник)

Вот еще пример: http://www.jackslocum.com/forum2/

То есть, 3 панели: форумы, темы, сообщения.

Сообщения либо списком по дате, либо деревом, а-ля форум drupal, по выбору пользователя

Данные – JSON/XML-провайдер для vB (тоже нету по факту, есть основа, стандартный external.php)

Это что касается просмотра. Еще надо простую форму для создания темы и ответа на сообщения.

Это для начала.

Нужен человек, понимающий И в устройстве vB И в JS.

Вопросы, сроки, оплата – обсуждаем.