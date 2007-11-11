Раздел сайта - продажа электронных документов

$100
Веб-программированиеЗавершен4 заявки155 просмотров
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Уважаемые фрилансеры,

прошу вас рассмотреть возможность создания раздела сайта http://maxinform.com.ua , который бы реализовывал возможность продажи авторских работ через сервис.

Техническое задание составлено мной впервые :) и подробности будут обсуждаться с победителем.

Пока лишь скажу, что на сайте уже реализовано много функиций которые могут пригодится при реализации проекта.

По ходу работы возможны дополнения.

Для входа в качестве автора:

Логин: Weblancer

Пароль: Weblancer

ТЗ:

Автор выставляет работы на продажу:

1. Что должно быть видно(доступно) пользователю-автору:

- возможность загрузить работу

- описать работу в виде краткого содержания работы,описания работы, ее достоиств, года, месяца написания, ВУЗа здачи, языка, загрузить файл урезаной версии работы.

- выставить процент уникальности работы по отчету системы антиплагиат - желательно в автоматическом режиме (думаю технически это реально), или для начала в ручном.

- выставить общее количество страниц в документе с размером кегля 14, шрифта TimesNewRoman, полуторного интервала и полной ширины строк.

- выставить цену.

- удалить выставленую работу.

- статистика по выставленой работе - количество подробных просмотров, количество продаж, количество скачиваний урезаной версии и полной версии.

2. Как это примерно должно быть реализовано (мои соображения по этому поводу)

- при загрузке файл переименовывается и сохраняется в защищенный каталог.

- краткое содержание/описание сохраняется в базу

- файл загружается в защищенный каталог

- реализуется возможность удалить выставленую работу вместе со всеми файлами

- переводы за работы фиксируются в стандартном применяемом на сайте порядке.

Клиент покупает работу:

1) Что должно быть видно(доступно) пользователю-покупателю:

- Доступен список работ с возможностью сортировки по предметам, ключевым словам в описании и теме, цене, автору и др, по примеру страницы lancerlist.php и search_form.php

- В списке для наглядности приведено описание.

- Доступны подробные данные по работе: автор(переход к его странице в каталоге),полное описание, количество продаж, количество просмотров, количество скачиваний полной и урезаной версии, кнопка купить, сделать отзыв,

отредактировать отзыв, отзывы других покупателей, вернуть покупку.

- купить работу - деньги со счета покупателя на сайте переводятся на счет автора, но в течении суток после покупки покупатель имеет право вернуть товар, так что деньги зависают на предварительном счету автора на сутки. Клиент получает уникальную ссылку действующую на 3 скачивания работы.

- вернуть работу (доступно для купивших) - покупатель имеет право вернуть работу если процент уникальности работы ниже более чем на 10 % от указаной автором,

полная версия работы не соответствует приведенному краткому содержанию (количество страниц в разделе и вобщем, содержание раздела).

- оставить отзыв о работе ( доступно для купивших) - описание и количество баллов от 1-го до 10ти

- редактировать свой отзыв.

Администратор:

1) Что должно быть видно(доступно) пользователю-администратору:

- Извещение о возврате доставляется на почту администратора,

- Есть специальный раздел админки, где в списке видны работы с запросами о возвратах и доступ к полной версии работы, где можно удовлетворить либо отклонить возврат.

- Если администратор не отвечает на запрос о возврате в недельный срок - деньги возвращаются на счет покупателя.

- Есть список продаж - какие работы проданы, сколько раз, сколько раз просмотрены, сколько раз скачана урезаная версия, сколько комиссии получено.

- Установка комиссии - комиссия не возвращается при возврате работы.

- Комиссия должна накапливаться на спец счету Администратора (как это уже реализовано в других видах действий.)

16 лет назад
maxinform
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
krut
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов
16 лет назад
Отличный исполнитель-программист, выполнил все обсуждаемые требования точно и в срок. Если сказал что сделает - значит сделает. Часто бывает на связи. Готов обменяться мобильными контактами. Вообщем это профи. Обращайтесь - непожалеете, только не слишком часто - мне такой человек нужен для постоянного сотрудничества. :)
Мне было очень приятно работать с Олегом. Знает четко, что ему нужно. Оплата своевременно. Будем сотрудничать!
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