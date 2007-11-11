Раздел сайта - продажа электронных документов

Есть сайт с php-авторизацией, работающий по https. На нем есть java-формы для заполнения, которые отсылаются на сервер. Нужно: сделать другой сайт с обычным php-авторизацией и простенькой админкой. После авторизации обычному юзеры должны быть доступны такие же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры,
прошу вас рассмотреть возможность создания раздела сайта http://maxinform.com.ua , который бы реализовывал возможность продажи авторских работ через сервис.
Техническое задание составлено мной впервые :) и подробности будут обсуждаться с победителем.
Пока лишь скажу, что на сайте уже реализовано много функиций которые могут пригодится при реализации проекта.
По ходу работы возможны дополнения.
Для входа в качестве автора:
Логин: Weblancer
Пароль: Weblancer
ТЗ:
Автор выставляет работы на продажу:
1. Что должно быть видно(доступно) пользователю-автору:
- возможность загрузить работу
- описать работу в виде краткого содержания работы,описания работы, ее достоиств, года, месяца написания, ВУЗа здачи, языка, загрузить файл урезаной версии работы.
- выставить процент уникальности работы по отчету системы антиплагиат - желательно в автоматическом режиме (думаю технически это реально), или для начала в ручном.
- выставить общее количество страниц в документе с размером кегля 14, шрифта TimesNewRoman, полуторного интервала и полной ширины строк.
- выставить цену.
- удалить выставленую работу.
- статистика по выставленой работе - количество подробных просмотров, количество продаж, количество скачиваний урезаной версии и полной версии.
2. Как это примерно должно быть реализовано (мои соображения по этому поводу)
- при загрузке файл переименовывается и сохраняется в защищенный каталог.
- краткое содержание/описание сохраняется в базу
- файл загружается в защищенный каталог
- реализуется возможность удалить выставленую работу вместе со всеми файлами
- переводы за работы фиксируются в стандартном применяемом на сайте порядке.
Клиент покупает работу:
1) Что должно быть видно(доступно) пользователю-покупателю:
- Доступен список работ с возможностью сортировки по предметам, ключевым словам в описании и теме, цене, автору и др, по примеру страницы lancerlist.php и search_form.php
- В списке для наглядности приведено описание.
- Доступны подробные данные по работе: автор(переход к его странице в каталоге),полное описание, количество продаж, количество просмотров, количество скачиваний полной и урезаной версии, кнопка купить, сделать отзыв,
отредактировать отзыв, отзывы других покупателей, вернуть покупку.
- купить работу - деньги со счета покупателя на сайте переводятся на счет автора, но в течении суток после покупки покупатель имеет право вернуть товар, так что деньги зависают на предварительном счету автора на сутки. Клиент получает уникальную ссылку действующую на 3 скачивания работы.
- вернуть работу (доступно для купивших) - покупатель имеет право вернуть работу если процент уникальности работы ниже более чем на 10 % от указаной автором,
полная версия работы не соответствует приведенному краткому содержанию (количество страниц в разделе и вобщем, содержание раздела).
- оставить отзыв о работе ( доступно для купивших) - описание и количество баллов от 1-го до 10ти
- редактировать свой отзыв.
Администратор:
1) Что должно быть видно(доступно) пользователю-администратору:
- Извещение о возврате доставляется на почту администратора,
- Есть специальный раздел админки, где в списке видны работы с запросами о возвратах и доступ к полной версии работы, где можно удовлетворить либо отклонить возврат.
- Если администратор не отвечает на запрос о возврате в недельный срок - деньги возвращаются на счет покупателя.
- Есть список продаж - какие работы проданы, сколько раз, сколько раз просмотрены, сколько раз скачана урезаная версия, сколько комиссии получено.
- Установка комиссии - комиссия не возвращается при возврате работы.
- Комиссия должна накапливаться на спец счету Администратора (как это уже реализовано в других видах действий.)
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