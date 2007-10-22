Phpprobid перевод писем и доработка

Есть сайт с php-авторизацией, работающий по https. На нем есть java-формы для заполнения, которые отсылаются на сервер. Нужно: сделать другой сайт с обычным php-авторизацией и простенькой админкой. После авторизации обычному юзеры должны быть доступны такие же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
скрипт phpprobid качественно перевести письма (их 54) с англ на русский, некоторые письма не доходят попадая в спам.
Доработать под человеческие ссылки на данный момент выглядит вот так:
http://........ru/auctiondetails.php?itemname=----1973---999---Proof---&id=590
Выслушаю Ваши предложения
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