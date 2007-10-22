Phpprobid перевод писем и доработка

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

скрипт phpprobid качественно перевести письма (их 54) с англ на русский, некоторые письма не доходят попадая в спам.

Доработать под человеческие ссылки на данный момент выглядит вот так:

http://........ru/auctiondetails.php?itemname=----1973---999---Proof---&id=590

Выслушаю Ваши предложения

PHP
16 лет назад
Sergeinn
Гость 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перенести web-формы с java

    Есть сайт с php-авторизацией, работающий по https. На нем есть java-формы для заполнения, которые отсылаются на сервер. Нужно: сделать другой сайт с обычным php-авторизацией и простенькой админкой. После авторизации обычному юзеры должны быть доступны такие же ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • ICQ-бот

    Есть сайт с php-авторизацией, работающий по https. На нем есть java-формы для заполнения, которые отсылаются на сервер. Нужно: сделать бота, который по определенным запросам на него с определенных номеров, будет посылать информацию на этот сайт. Оплата договорная, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт знакомств

    Нужно написать полноценный движок сайта знакомств на наш дизайн (включая вёрстку). Вероятней всего лучше использовать готовый (распространяемый) скрипт, и дописать недостающие модули под наши нужды. Предпочтение тем, кто делал подобное. Оставляйте реальные 1. Цены (плюс/минус) 50 ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интеграция CMS Drupal в сайт

    Доработка сайта. Настройка элементов Drupal на сайте заказчика. Тестовая версия сайта fti.copiacreative.com Конкретные задачи смотрите во вложении. Документ Website RFC-101907 R11.xls: поставленные задачи исполнителем проекта с американской стороны и состояние их выполнения. Вам необходимо смотреть только те задачи, ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад