Модернизация VB

Нужно написать модуль, или чтото в этом роде чтобы при навешивании на VB

незарегистрированые пользователи могли отправлять сообщения введя свой email, пароль и капчу, ну и само сообщение

сообщение размещается, пользователь автоматически регистрируется, но, если в течение дня, недели месяца или вообще не удалялось(можно выбрать чтобы было) пользователь не подтвердит по мылу(нажмет на ссылку) то сообщение удаляется, и пользователь вместе с ним.

жду предложений