Модернизация VB

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки118 просмотров
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Нужно написать модуль, или чтото в этом роде чтобы при навешивании на VB

незарегистрированые пользователи могли отправлять сообщения введя свой email, пароль и капчу, ну и само сообщение

сообщение размещается, пользователь автоматически регистрируется, но, если в течение дня, недели месяца или вообще не удалялось(можно выбрать чтобы было) пользователь не подтвердит по мылу(нажмет на ссылку) то сообщение удаляется, и пользователь вместе с ним.

жду предложений

16 лет назад
studio-w
Гость 
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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