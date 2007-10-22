Граббер курсов валют

$15
Веб-программированиеЗавершен5 заявок178 просмотров
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Необходим php скрипт для сбора курсов валют по отношению к евро.

Скрипт должен выглядеть так:

$in = array('usd', 'rub', ... );

// код

print_r($out);

// $out = Array ( 'usd' => 0.69, 'rub' => 0.028, ...)

?>

Коды валют - стандартные. Можно брать с гугла запросами "1XXX in eur", где XXX код валюты.

16 лет назад
acdron
Андрей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Voice
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад
$15
Нужен был скрипт, получил за 10 минут :)
Отличный работодатель. Четко обьяснил что хочет получить. Свои обязательства выполнил. Рекомендую.
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