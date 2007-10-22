Разработка небольшой пользовательской зоны

требуется разработка пользовательской части. header и footer я дам. с вас только грамотный css и php код и радуемое глаз юзера представление всего этого.

возможность регистрации юзеров с защитой от авторегистраций. при регистрации ссылка на активацию аккаунта. использование шифрования.

возможность логина юзера с капчей. после захода юзера в мембер зону необходимые возможности:

-статистика посещений по юзеру(время, дата, ип, длительность сессии и т.д.).

-страница с текстовым полем и кнопкой "пополнить баланс", ограничения по сумме. после пополнения баланса переход на страницу с балансом. балансов может быть до 20 штук.

-страница с балансами. Должно присутствовать:

дата пополнения счета

начальный баланс, баланс через N дней(будет задаваться по 2-м формулам в зависимости от суммы пополнения баланса), разница в пополнямом балансе и балансе через N дней, дата через N рабочих дней. Открыт либо закрыт баланс. Так как всего балансов может быть до 20 то должен быть суммарный баланс. Суммируются только открытые балансы. Кнопка с print page.

-страница с запросом на перевод указанной юзером доступной на балансе суммы присылаемое на email админу сайта. после запроса отнимается от общего баланса(последнего занесения суммы).

-страница с рефералами. каждый юзер может привлекать рефералов. реферальный бонус в количестве 5% от внесенного рефералом получает друг на свой общий баланс. линк генерируется не по username а как-нибудь зашифровано.

-страница с графиками по числам задаваемыми юзером в текстовом файле(3 графика, 3 текстового файла).

-страница с несколькими text field для отсылки приглашений друзей по email.

Можете использовать любые готовые скрипты с обязательным сохранением копирайта в шапке.