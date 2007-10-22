Есть сайт с php-авторизацией, работающий по https. На нем есть java-формы для заполнения, которые отсылаются на сервер. Нужно: сделать другой сайт с обычным php-авторизацией и простенькой админкой. После авторизации обычному юзеры должны быть доступны такие же ...
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Установлен CS-Cart (cs-cart.ru), включена функция "поиск по характеристикам товара", характеристики товаров в CS-Cart - глобальные. Задача: сделать их с привязкой к категории товаров.
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