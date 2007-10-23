Установка и настройка скприпа на сайт

Есть такая биржа ссылок (главные и внутренние) sape.ru Нужен ее очень сильно упрощенный аналог для собственных сайтов. Что нужно: 1. Пользовательская панель (с разграничением доступа к сайтам разным пользователям) в которой: - добавляются сайты, проводится индексация страниц сайта (сохраняются ...
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Необходимо установить и настроить скрип на сайт, для получения финансовой информации по совершенным звонкам с сервера voip оператора .
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