Установка и настройка скприпа на сайт

Нужно написать модуль, или чтото в этом роде чтобы при навешивании на VB незарегистрированые пользователи могли отправлять сообщения введя свой email, пароль и капчу, ну и само сообщение сообщение размещается, пользователь автоматически регистрируется, но, если в течение ...