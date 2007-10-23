Сильно упрощенный аналог биржи ссылок "для себя"

Есть такая биржа ссылок (главные и внутренние) sape.ru

Нужен ее очень сильно упрощенный аналог для собственных сайтов.

Что нужно:

1. Пользовательская панель (с разграничением доступа к сайтам разным пользователям) в которой:

- добавляются сайты, проводится индексация страниц сайта (сохраняются титлы и содержимое h1,h2,h3 страниц, адрес страницы, количество внешних ссылок, ...)

- загрузка текстов ссылок

- поиск страниц по условиям

- установка ссылок

- отображаются ТИЦ (для сайтов) и ПР (для страниц) - загрузка из кэша в БД (периодическое обновление по запросу)

2. php-код, который устанавливается на сайт и выводит на странице ссылки, которые на нее установлены в пользовательской панели (+ нужна возможность разнесения ссылок по странице, т.е. вывод в разных местах, блоками).

3. база на my-sql

От вас интересуют примерные сроки и бюджет - после этого обсудим более подробно.