Сильно упрощенный аналог биржи ссылок "для себя"

делаю сайт под CMS Joomla для платных смс с подменой номера. мне нужен пррограмист которы этим займется. денамическое подмена номера будет осуществлятся с помощь этого сервиса http://www.voipbuster.com. в общем ваши предложения на мыло ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть такая биржа ссылок (главные и внутренние) sape.ru
Нужен ее очень сильно упрощенный аналог для собственных сайтов.
Что нужно:
1. Пользовательская панель (с разграничением доступа к сайтам разным пользователям) в которой:
- добавляются сайты, проводится индексация страниц сайта (сохраняются титлы и содержимое h1,h2,h3 страниц, адрес страницы, количество внешних ссылок, ...)
- загрузка текстов ссылок
- поиск страниц по условиям
- установка ссылок
- отображаются ТИЦ (для сайтов) и ПР (для страниц) - загрузка из кэша в БД (периодическое обновление по запросу)
2. php-код, который устанавливается на сайт и выводит на странице ссылки, которые на нее установлены в пользовательской панели (+ нужна возможность разнесения ссылок по странице, т.е. вывод в разных местах, блоками).
3. база на my-sql
От вас интересуют примерные сроки и бюджет - после этого обсудим более подробно.
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