Платные SMS с поденой номера

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка203 просмотра
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делаю сайт под CMS Joomla для платных смс с подменой номера. мне нужен пррограмист которы этим займется. денамическое подмена номера будет осуществлятся с помощь этого сервиса http://www.voipbuster.com. в общем ваши предложения на мыло [email protected] или в аську 279027842

16 лет назад
killme
А.В 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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