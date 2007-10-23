Написание движка для HYIP-проекта.

$2500
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок243 просмотра
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Требуется написание стандартного движка для HYIP (высокодоходные инвестиционные программы) с некоторыми моими доработками. Возможно изменение существующего.

Основные требования:

1. Возможность создавать гибкие тарифы систем начисления процентов.

2. Удобная рабочая пользовательская область с полным набором информации (статистика и т.д.).

3. Автоматизация системы начислений процентов.

4. Высокий уровень безопасности (будем проверять).

5. Возможность размещения рекламной информации (баннеры, контекстная реклама).

6. В конечном результате предоставление 100% открытого кода.

7. Возможность интеграции шаблонного дизайна.

Более подробное ТЗ будет предоставлено победителю тендера.

Очень сжатые сроки (1-2 недели). В приват не писать.

16 лет назад
PugunovVL
47 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад