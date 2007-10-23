Написание движка для HYIP-проекта.

Нужно внести одну маленькую доработочку в скрипт. (пхп, бд) Связано с выводом картинки в разделе. Задание расчитано на тех, кто хорошо знаком с данным скриптом. Подробности вышлю на Ваш e-mail. - скидывайте пожалуйста в личку. Бюджет 1 WMZ