Сменить дизайн на сайте

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок141 просмотр
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Есть работающий сайт и новый ПСД. надо сменить дизайн и чуть изменить вывод данных.

16 лет назад
the_one
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад