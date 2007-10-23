Мелкая модификация ShopCms

Требуется написание стандартного движка для HYIP (высокодоходные инвестиционные программы) с некоторыми моими доработками. Возможно изменение существующего. Основные требования: 1. Возможность создавать гибкие тарифы систем начисления процентов. 2. Удобная рабочая пользовательская область с полным набором информации (статистика и т.д.). 3. ...
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Нужно сгруппировать список характеристик товара в админ панели. Или присвоить каждой группе товара свой набор характеристик.
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