Мелкая модификация ShopCms

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки111 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сгруппировать список характеристик товара в админ панели. Или присвоить каждой группе товара свой набор характеристик.

16 лет назад
alex_keba
Гость 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
andrewm
Андрей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
16 лет назад
$25
1 день