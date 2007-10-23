Обновление портала

нужно поключить php к CMS пишите цены. Нужно чтоб работали пхп скрипты в CMS в рекламном блоке.
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Здравствуйте! Необходимо обновление информационно-развлекательного портала www.infoport.com.ua.
1. Перенести сайт на хорошую CMS (Joomla, Drupal, DLE)
2. Помимо встроенных в будущий движок функций, дополнить другими.
3. Кое-какие изменения связаные с дизайном и флешем.
ТЗ прикрепляю.
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