Обновление портала

$250
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок296 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо обновление информационно-развлекательного портала www.infoport.com.ua.

1. Перенести сайт на хорошую CMS (Joomla, Drupal, DLE)

2. Помимо встроенных в будущий движок функций, дополнить другими.

3. Кое-какие изменения связаные с дизайном и флешем.

ТЗ прикрепляю.

16 лет назад
AzaLeo
Леонид 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
hyzhak
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$200
30 дней