Интеграция форума WBB 2.3.3 в SetCMS 3.6.7

Требуется тюнинг форума на движке IPB v2.0.2 1. Исправить косяки в кодировке текущей базы. БД имеет ряд повреджений, надо починить. 2. Встроить баннерную систему (можно из готовых скриптов, но только хорошую). 3. Реализовать систему репутаций, аналогичную vBulletin. 4. Усовершенствовать ...
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Необходимо интегрировать форум WoltLab Burning Board 2.3.3 в систему SetCMS 3.6.7:
1. Удалить стандартный форум ситемы SetCMS (кроме главной страницы форума) без ущерба для работы остальных модулей и блока ситемы
2. Сделать блок Новое на форуме для SetCMS в котором вывести последние 10 тем, в которых добавлялись сообщения, авторов последних сообщений и время последнего сообщения взятых с нового форума WBB 2.3.3
3. Сделать блок On-Line в котором вывести информацию по аналогии со стандартным блоком On-Line системы SetCMS, но информацию о пользователях, гостях, юзер лист и Сообщения для - взять из данных нового форума
4. В скрипте самого форума добавить возможность цитирования выделенного фрагмента текста, а не всего сообщения, как реализовано в существующей версии форума WBB 2.3.3
Оссобенности работы:
1. В системе SetCMS база данных реализована на файлах
2. Форум WBB 2.3.3 реализован с использованием MySQL
3. Система усьановлена на соновном домене сайта, форум установлен на поддомене! база данных MySQL едина и для основного домена и для поддомена!
Ознакомиться с версией системы SetCMS можно скачав здесь:
http://www.atlant-group.com/ru/?set=download&mc=view&info=13
Более точные файлы системы и форума будут высланы победителю тендера!
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