Интеграция форума WBB 2.3.3 в SetCMS 3.6.7

Необходимо интегрировать форум WoltLab Burning Board 2.3.3 в систему SetCMS 3.6.7:

1. Удалить стандартный форум ситемы SetCMS (кроме главной страницы форума) без ущерба для работы остальных модулей и блока ситемы

2. Сделать блок Новое на форуме для SetCMS в котором вывести последние 10 тем, в которых добавлялись сообщения, авторов последних сообщений и время последнего сообщения взятых с нового форума WBB 2.3.3

3. Сделать блок On-Line в котором вывести информацию по аналогии со стандартным блоком On-Line системы SetCMS, но информацию о пользователях, гостях, юзер лист и Сообщения для - взять из данных нового форума

4. В скрипте самого форума добавить возможность цитирования выделенного фрагмента текста, а не всего сообщения, как реализовано в существующей версии форума WBB 2.3.3

Оссобенности работы:

1. В системе SetCMS база данных реализована на файлах

2. Форум WBB 2.3.3 реализован с использованием MySQL

3. Система усьановлена на соновном домене сайта, форум установлен на поддомене! база данных MySQL едина и для основного домена и для поддомена!

Ознакомиться с версией системы SetCMS можно скачав здесь:

http://www.atlant-group.com/ru/?set=download&mc=view&info=13

Более точные файлы системы и форума будут высланы победителю тендера!