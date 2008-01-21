Клон popurls

Написать PHP скрипт, который

1. Результат должен выглядеть точно также как на http://popurls.com.

2. Обновление каждые N (15) минут. Считывание данных из RSS и генерация страницы, далее возврат этой страницы до следующего обновления.

3. Возможность перестановки блоков местами.

4. При наведении на новость должно отображаться описание.

5. Дополнительные возможности которые есть на popurls не нужны.