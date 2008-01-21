Клон popurls

$250
Веб-программированиеЗавершен4 заявки267 просмотров
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Написать PHP скрипт, который

1. Результат должен выглядеть точно также как на http://popurls.com.

2. Обновление каждые N (15) минут. Считывание данных из RSS и генерация страницы, далее возврат этой страницы до следующего обновления.

3. Возможность перестановки блоков местами.

4. При наведении на новость должно отображаться описание.

5. Дополнительные возможности которые есть на popurls не нужны.

16 лет назад
azaharov
46 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
aligator
Михаил 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-5)
16 лет назад
$150
7 дней
1. проект не выполнен 2. 4 раз перенесен срок сдачи проекта 3. не представлено вообще никаких результатов, по чему можно было судить что вообще делалась какая-то работа
-topwebmaster-
Дмитрий 
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$150
10 дней
На мой взгляд это была достаточно сложная задача. ТЗ выполнено. Я доволен работой и буду сотрудничать в будующем.
Грамотность : 10 Лояльность : 10 Хотелки по ходу работы не появляются, затягивания после сдачи проекта не было. Вобщем доволен.
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