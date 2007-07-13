Требуется комплекс услуг по созданию и доработке модулей для существующего job портала, работающего на Битрикс. Основые требования к исполнителю: - опыт аналогичной работы - наличие портфолио - предоставление тендерной документации: сроки, цены, результативность, гарантии ответственности - опыт работы с Битрикс, ...
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Необходимо создать граббер для копирования описаний и изображений с одного сайта на другой. Описаний много! Также необходимо периодическое обновление каталога и некоторых полей в отдельности. Желательно выполнить как можно скорее. Все подробности при личном общении (icq или skype)
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