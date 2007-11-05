Доработать Flash-сайт

Есть Шаблон с TM.

Нужно его чутку подправать. Поменять текст и добавить несколько небольших модулей. Работы на 2-3 часа.

Т.З. вышлю.

Сайт для некоммерческого проекта, посему работа относиться к разделу "для портфолио".

Разумеется ваша ссылочка внизу сайта, отзыв и ещё одна работа в портфолио прилагается.

Очень прошу отзыватся людей, не столько с большим профессиональным опытом, сколько именно _надёжных_ и _ответсвенных_ людей.

Заранее благодарю.

С ув.