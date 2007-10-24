Создание GUI на flash для редактирования видео

Суть проекта в том, что нужно сделать редактор типа windows movie maker для web.

на сервере видео фаил будет превращатся в набор flv роликов и превью.

работающее демо нужно предоставить 3его ноября, так что начать желательно как можно скорее.

демо версия должна формировать последовательность и передавать это на сервер (GETом например).

Если вы ответственный и готовы каждый день показывать наработки - обращайтесь.

Жду ваших предложений.