Исправить ошибки в CMS

Суть проекта в том, что нужно сделать редактор типа windows movie maker для web. на сервере видео фаил будет превращатся в набор flv роликов и превью. работающее демо нужно предоставить 3его ноября, так что начать желательно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть самописная CMS, нужно подправить админ. часть
И немного доработать пару функций.
Подробное ТЗ вышлю всем желающим.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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