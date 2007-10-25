Сделать визуальный редактор

Нужно сделать 5 достаточно простых (на мой взгляд) анимированных схемок для сайта электроэнергетической компании. На схеме будет по 3-5 схематичных объектов, каким-то образом анимированных (например, тепловая электростанция должна испускать пар из труб). При наведении на каждый ...