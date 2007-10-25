Создание пяти несложных flash-схем

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Нужно сделать 5 достаточно простых (на мой взгляд) анимированных схемок для сайта электроэнергетической компании.

На схеме будет по 3-5 схематичных объектов, каким-то образом анимированных (например, тепловая электростанция должна испускать пар из труб). При наведении на каждый из объектов должна всплывать подсказка что это такое. Нажатие на каждых из объектов осуществляет переход на определенную страницу (для каждого объекта — своя ссылка).

Вот такая задача.

Пример здесь http://www.altai-koks.ru/production/process_layout/

Вот именно что-то подобное хочет видеть заказчик.

16 лет назад
konoreff
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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