Работы по верстке, программированию, подключить CMS, административную панель для сайта-каталога по недвижимости. Дизайн с templatemonster.com Сайт на 2 языках Rus-Eng. Пример сайт realtor.ru Обыкновенный статичный сайт за исключением 2 меняющихся флеш баннеров: 1 большой шапкой сверху и 1 ...
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Требуется создать: "Универсальный класс обработчик сообщений"
Цель: Создание универсального интерфейса для публикации сообщений
пользователями различных типов с единым хранилищем.
Инструмент: ZendFramework.
Требования:
Данный класс должен обеспечить механизм публикации сообщений в различных
типах ресурсов.Все делаем максимально просто для унификации.
Весь пользовательский интерфейс должен быть на AJAX. В качестве редактора
выбрать Простой wysiwyg редактор (tinyMCE) с функционалом выделения
текста, подчеркивания, зачеркивания, курсив и закачкой картинок с
локальной машины.
Предлагайте сроки и цену.
tel: (925) 518-56-37
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