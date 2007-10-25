Универсальный класс обработчик

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Требуется создать: "Универсальный класс обработчик сообщений"

Цель: Создание универсального интерфейса для публикации сообщений

пользователями различных типов с единым хранилищем.

Инструмент: ZendFramework.

Требования:

Данный класс должен обеспечить механизм публикации сообщений в различных

типах ресурсов.Все делаем максимально просто для унификации.

Весь пользовательский интерфейс должен быть на AJAX. В качестве редактора

выбрать Простой wysiwyg редактор (tinyMCE) с функционалом выделения

текста, подчеркивания, зачеркивания, курсив и закачкой картинок с

локальной машины.

Предлагайте сроки и цену.

[email protected]

tel: (925) 518-56-37

16 лет назад
wtv
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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