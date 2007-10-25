Написание модуля к DLE 6.х

Требуется создать: "Универсальный класс обработчик сообщений" Цель: Создание универсального интерфейса для публикации сообщений пользователями различных типов с единым хранилищем. Инструмент: ZendFramework. Требования: Данный класс должен обеспечить механизм публикации сообщений в различных типах ресурсов.Все делаем максимально просто для унификации. Весь пользовательский интерфейс ...
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Необходимо скрестить DLE и Rapidleech.
Модуль должен по запросу пользователя брать ссылки на файлообменник из новости (формат ссылок оговаривается), далее файлы должны заливаться на сервер (с использованием премиум аккаунта файлообменника) и пользователю выдаваться линк на файлы (обязательно использовать антилич при генерации прямой ссылки). Для модуля нужна небольшая админка, позволяющая управлять файлами на сервере как вручную так и автоматически. В админке необходимо предусмотреть максимально возможное количество файлов (новостей), разрешенных пользователю для скачивания.
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