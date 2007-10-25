Написание модуля к DLE 6.х

Необходимо скрестить DLE и Rapidleech.

Модуль должен по запросу пользователя брать ссылки на файлообменник из новости (формат ссылок оговаривается), далее файлы должны заливаться на сервер (с использованием премиум аккаунта файлообменника) и пользователю выдаваться линк на файлы (обязательно использовать антилич при генерации прямой ссылки). Для модуля нужна небольшая админка, позволяющая управлять файлами на сервере как вручную так и автоматически. В админке необходимо предусмотреть максимально возможное количество файлов (новостей), разрешенных пользователю для скачивания.