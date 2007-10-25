Сделать граббер

$100
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок209 просмотров
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Необходимо сделать граббер новостного сайта. Сохранение полученных данных в SQL базу, интеграция полученных данных в Joomla.

16 лет назад
inkognito
Name No 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
sda25
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
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