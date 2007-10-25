Модуль доски обявлений для DLE 6.3

Доска объявлений должна содержать следующие возможности:

1. Многоуровневые категории

2. Определение страны при создании объявления с возможностью замены на другую из списка стран СНГ

3. Регистрация в ДО общая с ДЛЕ

4. Послать письмо хозяину объявления из формы на странице объявления (гости и пользователи)

5. WYSIWYG форма для создания объявления

6. Отображение последних объявлений на главной странице из все категорий + отображение последних объявлений категории, в которой сейчас находимся.

7. Пользователь может менять и удалять свои объявления

8. Одна картинка к каждому объявлению (не обязательная)

9. Все объявления пользователя

10. Ну и админка для модерации доски.

Срок реализации 3 недели максимум...

Права на модуль передаются полностью!