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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача предназначена для фрилансера W-Name studio (w-name)
Сделать блок "Запись" согласно договоренности в icq.
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