Скрипт работы, тв программ, гороскопа и так далее

Может у вас завалился какой нибудь полезный скрипт? Или когда-то написали для себя, а теперь будете рады продать кому - нибудь еще ?

Куплю ГОТОВЫЕ скрипты поиска работы, тв программ, гороскопа, открыток, объявлений ! Можно предложить так же разные ( ваш вариант ) полезные скрипты-сервисы для пользователей.

Требования ко всем скриптам PHP 4, MySQL 4.0 +, mod_rewrite. AJAX на скриптах приветствуется очень даже на ура ! ) Скрипты должны работать с большой нагрузкой ( если вдруг много пользователей ) - то есть, оптимизированный, чистый, быстрый код и умные запросы.

Бесплатные - open source - скрипты не предлагать. Нужен готовый продукт самого программера, который будет знать что к чему и где. Предлагать только проверенные в работе скрипты - иначе в дальнейшем сами же будете мучаться в своих же ошибках - а я их найду обязательно )

Примеры, демо версии скриптов - просто обязательны.

Бюджет не указываю - говорите свою цену на скрипт, дальше все обсудим.

Пожалуйста, предлагайте только ГОТОВЫЕ скрипты. ( иначе буду нагло игнорировать ) Мне некогда работать с ТЗ по каждому скрипту. Проще выбирать из списка и демо версией, и если что уже в дальнейшем можно будет улучшить какую то функцию, что-то добавить.