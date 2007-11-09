Интеграция с 1с Битрикс Бизнес

$500
Веб-программированиеЗавершен7 заявок227 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые программисты.

Необходимо интегрировать дизайн в CMS 1с Битрикс Бизнес.

Дизайн свёрстан.

Сроки сжатые, жетальное всё сделать до понедельника. Но базовую часть до понедельника нужно сделать обязательно.

Так же понадобится модификация модуля регистрации с разделением на два типа пользователей и небольшая надстройка для модуля интернет-магазина.

Детальное ТЗ будет чуть позже.

Пожалуйста, пишите опыт работы с Битриксом и примеры подобных работ.

16 лет назад
Kolesnik
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
maly5h
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$500
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Замечательный работодатель. Четко ставит перед фрилансерами задачи. Оплата соответствует затраченным на реализацию проекта силам. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.
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