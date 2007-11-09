Интеграция с 1с Битрикс Бизнес

Здравствуйте, уважаемые программисты.

Необходимо интегрировать дизайн в CMS 1с Битрикс Бизнес.

Дизайн свёрстан.

Сроки сжатые, жетальное всё сделать до понедельника. Но базовую часть до понедельника нужно сделать обязательно.

Так же понадобится модификация модуля регистрации с разделением на два типа пользователей и небольшая надстройка для модуля интернет-магазина.

Детальное ТЗ будет чуть позже.

Пожалуйста, пишите опыт работы с Битриксом и примеры подобных работ.