Интернет - каталог на UMI.CMS

Требуется написать относительно простой скрипт. Подробности по электронной почте [email protected] Уважаемые фрилансеры, пишите строго на почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать большой каталог на umi.cms.
Рассматриваются предложения только с примерами работ на umi.
Разработчики только из Санкт -Петербурга.
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