Интернет - каталог на UMI.CMS

$1000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок182 просмотра
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Необходимо реализовать большой каталог на umi.cms.

Рассматриваются предложения только с примерами работ на umi.

Разработчики только из Санкт -Петербурга.

16 лет назад
lux
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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