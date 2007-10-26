Парсер/грабер сайта.

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок270 просмотров
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Нужно спарсить каталог предприятий с одного сайта, с какого именно укажу в личке.

Самого сайта, НА который нужно парсить ещё нет, т.к. хочу выслушать рекомендации какой двиг для этого технически лучше подойдёт.

Просьба указывать приблизительную стоимость работы.

16 лет назад
kredit24
Валерий 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад