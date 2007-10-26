(Flash) Action Script -Написать поиск по xml файлу

$5
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки199 просмотров
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Программирование на Action script (Flash)

Нужно написать поиск по xml файлу с последующим выводом результата.

подробности в icq: 371-827-442

16 лет назад
Yua
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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