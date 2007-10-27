Простая программа-тренажер

$50
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок309 просмотров
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Необходимо написание программы-тренажера для закрепления знаний по темам: исследование полупроводникового диода, исследование управляемого выпрямителя на тиристорах. (Полное описание и пример программы во вложении) (на флэше).

Работаем через сервис безопасного проведения сделок.

Требования:

1. Контрастные, не ядовитые цвета (для показа программы на проекторе) светлый фон, темные буквы/схемы.

2. Качественный звук.

16 лет назад
gengall
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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