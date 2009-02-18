Разработка магазина плюс системы бронирования

Скрипт Vcash Как основной скрипт будет zmailcasher v2.18, к нему нужно сделать: - Защиту скрипта обеспечить более сильную; - Сделать раздел для заработка - задание, как на WMMAIL.ru, чтоб пользователь который уже выполнял задание может выполнять ище раз, ...