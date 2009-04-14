GEREM

Михаил Минин GEREM

 
36 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Программирование и запуск простого онлайн-магазина

    $1000

    Есть готовая верстка (приложил), возможно версталось под Битрикс. Не знаю, важно ли это. Есть тз (приложил). Есть исходники дизайна (высылаю по запросу подходящим кандидатам). Необходима реализация сроком в 2 недели. Есть лицензия Битрикс, поэтому приоритетна реализация на Битриксе. Однако, ...

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Закончить работу по запуску сайта на Битриксе

    $500

    Есть верстка, есть практически реализованный проект на Битриксе, однако, исполнитель не готов его закончить. В приложении pdf с тз, где желтым выделены не сделанные задачи. Смотреть нужно только выделенное желтым – остальное реализовано. Дизайн для оценки ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер и интерфейс для терминала

    Необходимо разработать flash баннер для размещения на первом экране терминала. По нажатию – переход к отдельному экрану с подробной информацией. А также промо-интерфейс с информацией об акции (красивая картина и фон, текст) и заказом билетов. ...

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрытый маркетинг

    Нужен человек, который будет мониторить блоги, форумы на предмет обсуждения определенной темы (к примеру, люди общаются на предмет, где поиграть в боулинг). Замечая обсуждение, исполнитель подключается к обсуждению, попутно публикуя ссылки на продвигаемый сайт. Работу нужно ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт выбора мест на схеме зала

    Скрипт предназначен для отрисовки схемы мест (к примеру, http://tickets.championat.ru/order:154;place:20810), выбора мест и передачи данных на сервер. Данные передаются посредством AJAX. Скрипту предоставляется виджет ( или любой другой) фиксированной высоты и произвольной ширины. Слева и справа необходимо ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта по Олимпиаде-2010

    Для разрабатываемого сайта по Олимпиаде-2010 требуется полный комплект текстов "под ключ" с последующей редакцией под нужды дизайна (выделение основных моментов, редактирование количества символов для целей дизайна/верстки и т.п.). Отбор очень жесткий. Я придираюсь к воде в ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание текстов для билетного сайта

    Для www.ticketmix.ru нужен копирайтер для регулярного написания текстов про музыкальных исполнителей, мест проведения, мероприятия и пр. Размер – 500-700 знаков. В тексте необходимо учитывать потребности seo. Стоимость за один текст – 15-20 рублей (все тексты однотипны и ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разыскивается верстальщик

    В компанию, занимающейся онлайн-продажей билетов, требуется верстальщик для верстки/доверстки различных проектов (их много), способный решать самые разные и сложные задачи. Мы даем рабочее место в офисе в центре Москвы (ст. м. Тверская) и регулярные заказы. График ...

    Javascript
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн билета – бланка строгой отчетности

    Нужен человек, который уже имеет опыт разработки дизайна билетов. Разработка в соответствии с требованиями в приложенных файлах. Размер бланка: 76х152,4. Просьба присылать примеры работ в личные сообщения или показывать в комментариях.

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прошивка верстки

    • ЧПУ без запятых, Itemid и т.п. • Титлы страниц - по шаблону "Название страницы / Название раздела / Название сайта" с возможностью редактирования заголовка каждой конкретной страницы • Скрипт подсчета ИМТ. В зависимости от цифры, на ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прошить верстку любым движком – Wordpress, Joomla

    Есть уже готовая верстка сайт. На сайте из динамических элементов: 1. Статьи, группируемые по тегам 2. Разные блоки, вставляемые на страницы статей в зависимости от тегов статьи 3. Форма заказа товаров 4. Древовидные обсуждения статей с возможностью выделения цветом комментариев ...

    WordPressВерстка сайтаJoomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сборка Firefox, IE, Opera

    Необходимо собрать последние версии этих браузеров по следующему тз. 1. Установить нужную стартовую страницу 2. Поиск по умолчанию сделать на необходимый поисковик 3. Любые поисковые плагины настроить на необходимый поисковик 4. Отсутствие каких-либо дополнительных модулей, добавляющих вес сборке; замедляющих ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настроить Яндекс.XML, вывод поиска с Рамблер, Гугл

    Есть 4 домена. На каждом соответственно нужно организовать вывод поиска от Яндекса, Гугла, Рамблера в слегка измененном дизайне каждого из них - изменения минимальные (убрать некоторые не нужные ссылки). На четвертом - поисковая форма плюс три ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программирование серверной части он-лайн игры

    Для интересного проекта ищется профессиональный программист серверной части. Задачи: на профессиональном уровне (т.е. не по книжке) уметь работать с xml-socket, уметь правильно обрабатывать запросы клиента в виде xml дерева. Работа с БД. Собственные вычисления на ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка магазина плюс системы бронирования

    Необходим стандартный движок интернет-магазина плюс реализация онлайн бронирования билетов. Под онлайн-бронированием понимается именно прямая связь с сервером, продающим билеты на стадионе. То есть необходимо через SOAP показывать на сайте актуальную инфу о билетах, отсылать брони на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Отрисовать набросок

    $250

    Есть набросок-макет дизайна в .psd. Нужно его "раскрасить", добавить и стилизовать графику в шапке (фотографии и лого предоставляются, качество наилучшее) и некоторые другие объекты и нарисовать достаточно много иконок – характеризующих разделы каталога товаров, а тажке ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Граббер новостей

    Необходим граббер сайтов - как на основе рсс, так и хтмл. 1. Возможность добавления неограниченного источника ресурсов. 2. Добавление должно осуществляться достаточно просто. К примеру, поля "первая метка", "закрывающая метка" и т.п. 3. Все новости должны добавляться в ...

    Дизайн сайта
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
bw
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2000
10 баллов
8 лет назад
Разработка магазина плюс системы бронирования
Текст отзыва...
Отличный программист. Работали над очень сложным проектом. Выполнено в срок и качественно.
Ответный отзыв
alexeibs
Алексей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Скрипт выбора мест на схеме зала
Михали - ответственный, грамотный заказчик. Точно знает, чего хочет, платит вовремя. С такими людьми приятно работать. Буду рад на дальнейшему сотрудничеству.