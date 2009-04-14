Есть готовая верстка (приложил), возможно версталось под Битрикс. Не знаю, важно ли это. Есть тз (приложил). Есть исходники дизайна (высылаю по запросу подходящим кандидатам). Необходима реализация сроком в 2 недели. Есть лицензия Битрикс, поэтому приоритетна реализация на Битриксе. Однако, ...
- $1000Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Есть верстка, есть практически реализованный проект на Битриксе, однако, исполнитель не готов его закончить. В приложении pdf с тз, где желтым выделены не сделанные задачи. Смотреть нужно только выделенное желтым – остальное реализовано. Дизайн для оценки ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать flash баннер для размещения на первом экране терминала. По нажатию – переход к отдельному экрану с подробной информацией. А также промо-интерфейс с информацией об акции (красивая картина и фон, текст) и заказом билетов. ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек, который будет мониторить блоги, форумы на предмет обсуждения определенной темы (к примеру, люди общаются на предмет, где поиграть в боулинг). Замечая обсуждение, исполнитель подключается к обсуждению, попутно публикуя ссылки на продвигаемый сайт. Работу нужно ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
Скрипт предназначен для отрисовки схемы мест (к примеру, http://tickets.championat.ru/order:154;place:20810), выбора мест и передачи данных на сервер. Данные передаются посредством AJAX. Скрипту предоставляется виджет ( или любой другой) фиксированной высоты и произвольной ширины. Слева и справа необходимо ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Для разрабатываемого сайта по Олимпиаде-2010 требуется полный комплект текстов "под ключ" с последующей редакцией под нужды дизайна (выделение основных моментов, редактирование количества символов для целей дизайна/верстки и т.п.). Отбор очень жесткий. Я придираюсь к воде в ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Для www.ticketmix.ru нужен копирайтер для регулярного написания текстов про музыкальных исполнителей, мест проведения, мероприятия и пр. Размер – 500-700 знаков. В тексте необходимо учитывать потребности seo. Стоимость за один текст – 15-20 рублей (все тексты однотипны и ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
В компанию, занимающейся онлайн-продажей билетов, требуется верстальщик для верстки/доверстки различных проектов (их много), способный решать самые разные и сложные задачи. Мы даем рабочее место в офисе в центре Москвы (ст. м. Тверская) и регулярные заказы. График ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек, который уже имеет опыт разработки дизайна билетов. Разработка в соответствии с требованиями в приложенных файлах. Размер бланка: 76х152,4. Просьба присылать примеры работ в личные сообщения или показывать в комментариях.Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт15 лет назад
• ЧПУ без запятых, Itemid и т.п. • Титлы страниц - по шаблону "Название страницы / Название раздела / Название сайта" с возможностью редактирования заголовка каждой конкретной страницы • Скрипт подсчета ИМТ. В зависимости от цифры, на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Есть уже готовая верстка сайт. На сайте из динамических элементов: 1. Статьи, группируемые по тегам 2. Разные блоки, вставляемые на страницы статей в зависимости от тегов статьи 3. Форма заказа товаров 4. Древовидные обсуждения статей с возможностью выделения цветом комментариев ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо собрать последние версии этих браузеров по следующему тз. 1. Установить нужную стартовую страницу 2. Поиск по умолчанию сделать на необходимый поисковик 3. Любые поисковые плагины настроить на необходимый поисковик 4. Отсутствие каких-либо дополнительных модулей, добавляющих вес сборке; замедляющих ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть 4 домена. На каждом соответственно нужно организовать вывод поиска от Яндекса, Гугла, Рамблера в слегка измененном дизайне каждого из них - изменения минимальные (убрать некоторые не нужные ссылки). На четвертом - поисковая форма плюс три ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для интересного проекта ищется профессиональный программист серверной части. Задачи: на профессиональном уровне (т.е. не по книжке) уметь работать с xml-socket, уметь правильно обрабатывать запросы клиента в виде xml дерева. Работа с БД. Собственные вычисления на ...Разработка игрнет заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим стандартный движок интернет-магазина плюс реализация онлайн бронирования билетов. Под онлайн-бронированием понимается именно прямая связь с сервером, продающим билеты на стадионе. То есть необходимо через SOAP показывать на сайте актуальную инфу о билетах, отсылать брони на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Есть набросок-макет дизайна в .psd. Нужно его "раскрасить", добавить и стилизовать графику в шапке (фотографии и лого предоставляются, качество наилучшее) и некоторые другие объекты и нарисовать достаточно много иконок – характеризующих разделы каталога товаров, а тажке ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходим граббер сайтов - как на основе рсс, так и хтмл. 1. Возможность добавления неограниченного источника ресурсов. 2. Добавление должно осуществляться достаточно просто. К примеру, поля "первая метка", "закрывающая метка" и т.п. 3. Все новости должны добавляться в ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад