Есть верстка, есть практически реализованный проект на Битриксе, однако, исполнитель не готов его закончить. В приложении pdf с тз, где желтым выделены не сделанные задачи. Смотреть нужно только выделенное желтым – остальное реализовано. Дизайн для оценки ...