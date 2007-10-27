Необходимо написание программы-тренажера для закрепления знаний по темам: исследование полупроводникового диода, исследование управляемого выпрямителя на тиристорах. (Полное описание и пример программы во вложении) (на флэше). Работаем через сервис безопасного проведения сделок. Требования: 1. Контрастные, не ядовитые цвета ...
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Требуется скрипт конкурса футбольных прогнозов.
- регистрация пользователей
- автоподсчет результатов после введения счетов,
- генерация турнирной таблицы (по итогам недели, месяца, общая),
- возможность пользователем менять до установленной даты приема прогноза своих прогнозов,
- гибкая система начисления очков за правильно угаданный результат (от 1 до 6 очков),
- возможность начисления доп. очков за правильно угаданные разницу мячей в угаданном исходе.
- использование MySQL.
- возможность интеграции с Invision Power Board
Ожидаемый результат:
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