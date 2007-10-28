Поправить javascript для FireFox и Mozilla

Веб-программированиеЗавершен5 заявок154 просмотра
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Есть сайт, в котором есть регистрационная форма, использующая javascript (собственно, 2 страницы, полные JS).

Под IE работает нормально,

под Firefox & Mozilla - нет (т.е. вообще не работает :)

Надо сделать, чтоб функционировала во всех браузерах.

Напишите хотя бы ориентировочную цену,

заинтересовавшим меня разработчикам вышлю URL.

Javascript
16 лет назад
sskyba
Сергей 
52 годаКанада
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
EndlessPath
Михаил 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
сделал быстро, нареканий нет, свое дело знает.
Приятно было работать, чёткая постановка задачи, проедоставленый хостинг для тестирования, позитивное отношение. Вообщем буду рад сотрудничать в дальнейшем.
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