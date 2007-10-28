Модификация магазина

Предлагаю сотрудничество для разработки перспективных сетевых проектов. Есть интересные идеи, которые должны вылиться в популярные сетевые проекты. Предлагаю партнерство - совместная разработка и соответственно партнерское совладение проектами. Принимаются предложения от дизайнеров, программистов. Прежде всего интересует сотрудничество с отедльными ...
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Есть магазин нужно его модернизировать.
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