Модификация магазина

Как это не печально, но клиент оказался тупо кидаловом. Долго динамил мозги на предмет исправления ошибок в системе магазина, а потом просто перестал отвечать на вопросы. Оплаты, естественно, не произведены. Все люди, которые также работали с этим человеком через этот сайт в том же положении. Добавлено: Клиент все-таки вышел на связь и заявил, что работа была выполнена не вовремя. Это при том, что ответы на свои вопросы по проекту я получал с большой задержкой. А реально выполненная работа даже близко не стояла с тем ТЗ, которое было озвучено изначально.