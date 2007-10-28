Модификация магазина

$500
Веб-программированиеЗавершен9 заявок173 просмотра
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Есть магазин нужно его модернизировать.

- Сделать добавление несколько фото

- ТОП 5(10)

- Последнии товары

- Корзину

- Скидку постояным клиентам

Оплата после завершния проекта на нашем хосте.

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Составляет 300 по курсу 29

Срок 9 дней

16 лет назад
atabekyn
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
antpospelov
Антон 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$250
3 дня
Работает
Как это не печально, но клиент оказался тупо кидаловом. Долго динамил мозги на предмет исправления ошибок в системе магазина, а потом просто перестал отвечать на вопросы. Оплаты, естественно, не произведены. Все люди, которые также работали с этим человеком через этот сайт в том же положении. Добавлено: Клиент все-таки вышел на связь и заявил, что работа была выполнена не вовремя. Это при том, что ответы на свои вопросы по проекту я получал с большой задержкой. А реально выполненная работа даже близко не стояла с тем ТЗ, которое было озвучено изначально.
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