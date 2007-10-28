Нужно следующие моменты доделать в магазине модуль доставки почтой россии (в зависимости от региона и от массы расчитывается стоимость доставки, я пробовал установить EMS, но там другие расценки ну в принципе можно и его просто доработать) доделать модуль доставки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка скрипта-шутки, типа такого http://damochka.ru/sex-test/ и http://zagaday.alvamedia.ru/
Что из обязательного - такая же реферальная система (ссылки вида http://damochka.ru/sex-test/?id=546617), статистика простая, и админка, с возможностью удалять/редактировать/просматривать. сделать требуется качественно.
Оставляйте цены, сроки и контакты.
Оплата в WMZ, наличными в мск или рассмотрю другие.
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