Требуется разработка скрипта-шутки, типа такого http://damochka.ru/sex-test/ и http://zagaday.alvamedia.ru/

Что из обязательного - такая же реферальная система (ссылки вида http://damochka.ru/sex-test/?id=546617), статистика простая, и админка, с возможностью удалять/редактировать/просматривать. сделать требуется качественно.

Оставляйте цены, сроки и контакты.

Оплата в WMZ, наличными в мск или рассмотрю другие.