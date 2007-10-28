Написание модуля к DLE 6.х

Нужно следующие моменты доделать в магазине модуль доставки почтой россии (в зависимости от региона и от массы расчитывается стоимость доставки, я пробовал установить EMS, но там другие расценки ну в принципе можно и его просто доработать) доделать модуль доставки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен модуль базы недвижимости. Что-бы на сайте находились два блока:
1) с количеством предложений
2) с формой для поиска.
Необходимо что-бы изменения в базу вносились удобно через админку.
Пример можно посмотреть на сайтах: http://yrcn.yargildia.ru/
ICQ: 304-048-088
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