Доработать магазин на базе oscomerce vam

Нужно следующие моменты доделать в магазине

модуль доставки почтой россии

(в зависимости от региона и от массы расчитывается стоимость доставки,

я пробовал установить EMS, но там другие расценки ну в принципе можно и его просто доработать)

доделать модуль доставки курьером по Москве

и еще по мелочам

магазин на базе – oscomerce VAM

по ценам я просто даже не знаю что почем, вы просто пишите какой модуль сможете сделать и за какую стоимость

контакты:

стучите в асю icq – 455-938-514

желательно наличие возможности поговорить по skype в рабочее время

PS

ЕСЛИ РАНЕЕ НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ С ТАКИМИ ЗАДАЧАМИ НЕ СТУЧИТЕ