Написание скрипта для работы с истекшими доменами

Нужен сайт на флеше для фотографа. Примеры того, что мне нравится, можно посмотреть здесь: http://creativemotiondesign.com/ Необходимо, чтобы у меня была возможность в последствии самостоятельно добавлять страницы и менять фотографии на сайте. Пожалуйста, присылайте ваши конкретные предложения с ...