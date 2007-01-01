Граббер рутуба

Нужен многопоточный граббер rutube.ru

если на рутубе стот защита от частых подключений с одного IP граббер должен уметь использовать список проксей.

Задачи граббера:

1. Выгрузить все видео с названиями, коментариями и тегами и информацией о видео(размер, продолжительность и др.), переняв связь по категории.

2. Сохранять данные о видео в БД MySQL, а сами видео в папки /../имя_категории/дата_закачки/

3. Запускаться в кроне и обновлять базу ежедневно.

В предложениях пишите ориетировочные цены и сроки, иначе предложения не будут рассмотрены.