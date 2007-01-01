Конфигурация mod_rewrite

Следующая ситуация: доменное имя лежит у одного хостера (www.kalinka.de), а контент у другого под другим (sub.domain2.xy).

Ваше задание создать скрытый для посетителей рутинг с первого домена на контент у второго хостера. Чтобы посетители вводили в броузере www.kalinka.de, а им показывался контент sub.domain2.xy, при чем URL в броузере должен остаться первым. Насколько я понимаю, нужно сделать это на mod_rewrite и .htaccess.

Следующие требования должны быть выполнены:

1. Посетители сайта ничего не замечают, у них показывается всегда первый домен;

2. вводить можно как с так и без www, все запросы переправляются на домен с www (перевод с кодом 301 для поисковиков);

3. нельзя входить на страницу через второй домен (sub.domain.xy), тут можно просто выдавать запрет или переправлять на первый домен (дабы не злить поисковики)

4. контент – портал с пользовательскими анкетами, адреса которых сейчас в формате sub.domain2.xy/search_results.php?display=profile&name=, нужно сделать так, чтобы адреса были в формате www.kalinka.de/users/username, т.е. нужно вместить следующий код в .htaccess:

RewriteEngine on

RewriteRule ^users/([^\.]+)$ search_results.php?display=profile&name=$1 [R,L]

RewriteCond /%{REQUEST_FILENAME} !-f

m,mn RewriteRule ^(.+) http://www.yourabdsite.com/search_results.php?display=profile&name=$1 [R,L]

5. ВАЖНО: все файлы, папки и адреса должны проходить через первый домен! Пример: если ввести www.kalinka.de/folder, то этот адрес останется в броузере, а показано будет содержание sub.domain2.xy/folder – и так со всеми запросами!

6. Оба хостера поддерживают mod_rewrite & .htaccess. Конфигурацию PHP первого хостера можете посмотреть по адресу www.kalinka.de/info.php.

Оплата через Webmoney или PayPal после выполнения задания и проверки с моей стороны.