Преобразовать текстовый файлик

Есть текстовый файл (на 150 мегов) в котором находиться информация в таком виде:

"4";"Alan Stivell";"4265";"Legende";"43410";"Tour an Arvor";"1:06";"1579530";"192";"1983";"";"Celtic"

"4";"Alan Stivell";"4265";"Legende";"43411";"Eireog Shineidin";"1:48";"2588278";"192";"1983";"";"Celtic"

"4";"Alan Stivell";"4265";"Legende";"43412";"Immram Brain";"4:14";"6092235";"192";"1983";"";"Celtic"

"4";"Alan Stivell";"4265";"Legende";"43413";"Les peuples dieux de Danu";"3:53";"5590697";"192";"1983";"";"Celtic"

"4";"Alan Stivell";"4265";"Legende";"43414";"Dagda and Morrigan";"3:33";"5112334";"192";"1983";"";"Celtic"

"4";"Alan Stivell";"4265";"Legende";"43415";"Eriu";"1:51";"2658484";"192";"1983";"";"Celtic"

"4";"Alan Stivell";"4265";"Legende";"43416";"Dans le tertre";"2:56";"4215183";"192";"1983";"";"Celtic"

"4";"Alan Stivell";"4265";"Legende";"43417";"Le songe d'Angus";"4:33";"6561817";"192";"1983";"";"Celtic"

"4";"Alan Stivell";"4265";"Legende";"43418";"Le pacte";"2:27";"3537456";"192";"1983";"";"Celtic"

Надо написать скриптик который сможет из этого файлика извлечь текст из нужных мне колонок и сохранить в текстовые файлы.

Например просто:

Tour an Arvor

Celtic

Eireog Shineidin

И т.п. или сложней:

Les peuples dieux de Danu, Alan Stivell, Legende

В общем варианты могут быть всевозможные.