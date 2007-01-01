Нужно изготовить Flash-игру(ы)

Нужен многопоточный граббер rutube.ru если на рутубе стот защита от частых подключений с одного IP граббер должен уметь использовать список проксей. Задачи граббера: 1. Выгрузить все видео с названиями, коментариями и тегами и информацией о видео(размер, продолжительность и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать несколько клиент-серверных игр на Flash...
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Привет! Нужно сделать 2 баннера: Flash и копия Gif Подробности в ICQ: 371-827-442Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать торрент трекер (BitTorrent tracker) на базе движка TorrentPier, без работы по стилистике и графике. По цене договоримся. $$$Завершен16 лет назад
Нужно установить и отладить скрипт почтовой рассылки Send Studio. Сам скрипт есть - две версии. Если проблем не будет при отладке, то 5 USD. Если возникнут проблемы, то 10 USD за работу.Завершен16 лет назад
- $50
Следующая ситуация: доменное имя лежит у одного хостера (www.kalinka.de), а контент у другого под другим (sub.domain2.xy). Ваше задание создать скрытый для посетителей рутинг с первого домена на контент у второго хостера. Чтобы посетители вводили в броузере ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $40
Нужно доработать пару простых скриптов: Задача скриптов. 1. Вызывая скрипт getmessage.php с указанными параметрами в систему кладется сообщение. 2. Вызывая скрипт Sendmessage.php из системы берется первое неполученное сообщение. Реализация FIFO. Это есть - что нужно? Задача для доработки: 1. Добавить айтентификацию по паролю (пароль постоянный ...Завершен16 лет назад
- $200
Требуется Написание скрипта для работы с истекшими доменами Сморите Тз. Скрипт должен быть сделан после чего должен быть полностью продемонстрирован в работе.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $15
Есть готовый дизайн (html-страничка) - необходимо на его основе создать шаблон для mkportal`a. Кто возьмется - отписывать тут, указывать цену вопроса, сроки и контакты. Оплата по webmoney.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен сайт на флеше для фотографа. Примеры того, что мне нравится, можно посмотреть здесь: http://creativemotiondesign.com/ Необходимо, чтобы у меня была возможность в последствии самостоятельно добавлять страницы и менять фотографии на сайте. Пожалуйста, присылайте ваши конкретные предложения с ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется разработка скрипта-шутки, типа такого http://damochka.ru/sex-test/ и http://zagaday.alvamedia.ru/ Что из обязательного - такая же реферальная система (ссылки вида http://damochka.ru/sex-test/?id=546617), статистика простая, и админка, с возможностью удалять/редактировать/просматривать. сделать требуется качественно. Оставляйте цены, сроки и контакты. Оплата в WMZ, наличными ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад