Нужно создать редактор блока ссылок такой же как и на примере этого: http://liveclix.net Логин google Пароль 123456 Потом в Мои площадки там выбрать Выберите задачу а там нажмите на Редактировать дизайн и блок ссылок. Тут пишем свои предложения и ...