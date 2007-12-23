размещение объявлений
- $100Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть движок сайта написанный на cmsimple. Нужно под этот двиг написать скриптик, который с определенного места, допустим с текстового файла будет брать в хаотическом режиме новости и добавлять на мой сайт. Также в настройках этого ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужно на сайт установить код биржи sape.ru.Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть система по купли-продажи трафика. Нужно в ней исправить некоторые небольшие ошибки. Система написана на ПХП исходник открытый. Оставляйте свои предложения с контактными даннымиВеб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно создать редактор блока ссылок такой же как и на примере этого: http://liveclix.net Логин google Пароль 123456 Потом в Мои площадки там выбрать Выберите задачу а там нажмите на Редактировать дизайн и блок ссылок. Тут пишем свои предложения и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Есть система по купли-продажи трафика. Нужно в ней исправить некоторые небольшие ошибки. Система написана на ПХП исходник открытый. Оставляйте свои предложения с контактными даннымиВеб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Создание сайта по выдаче бонусов на подобие http://www.getbonus.ru Выслушаю вашу цену и сроки изготовления. За подробностями обращаться в асю 275541294.Закрыт16 лет назад
Создание сайта по выдаче бонусов на подобие http://www.getbonus.ru Выслушаю вашу цену и сроки изготовления. За подробностями обращаться в асю 275541294.Закрыт16 лет назад
- $100
Создание сайта по выдаче бонусов на подобие http://www.getbonus.ru Выслушаю вашу цену и сроки изготовления. За подробностями обращаться в асю 275541294.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Создание сайта по выдаче бонусов на подобие http://www.getbonus.ru Выслушаю вашу цену и сроки изготовления. За подробностями обращаться в асю 275541294.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад
Создание сайта по выдаче бонусов на подобие http://www.getbonus.ru Выслушаю вашу цену и сроки изготовления. За подробностями обращаться в асю 275541294.Закрыт16 лет назад
- $250
Нужно написать скрипт на подобие tak.ru.За подробностями обращаться в асю 275541294. ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЮ.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно написать скрипт на подобие tak.ru.За подробностями обращаться в асю 275541294. ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЮ.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно написать скрипт на подобие tak.ru.За подробностями обращаться в асю 275541294Прочее1 заявкаЗакрыт16 лет назад