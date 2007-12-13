Создание сайта по выдаче бонусов

Сайи для храма. нужно: переход на авторизацию, галерея, модерируемый форум, новостная лента, раздел со статьями, естественно, нужна админка, которая всем этим будет управлять, причем максимально простая для пользователя. примерная стоимость? без цены не рассматриваем.