Нужен интернет магазин

Здравствуйте уважаемые Фрилансеры,

Прошу Вас принять участие в конкурсе по созданию проекта: "Интернет-магазин электротехнической продукции"

Тема проекта: электротехническая продукция.

Техническое задание:

сайт по структуре и фону-тональности должен соответствовать:

www.bambam.ru

на удобном СМС движке (удобное администрирование для людей со слабым знанием компьютера).

Стоимость движка, графики, анимации, вёрстка,размещение сайта на хостинге, должны входить в общую стоимость проекта.

Стоимость хостинга оплачивает заказчик.

Дизайн сайта: создается фрилансером, или группой фрилансеров (далее исполнитель), с нуля.

Принимаются предложения от исполнителей с опытом работы создания сайтов с нуля, предоставляется "сырой" графический материал и тексты.

Без суммы, Ваши ставки не рассматриваются.

Также просьба писать что за СМС движок Вы предлагаете (название, ссылка, платный-бесплатный)

Просьба не писать в личку - всё равно не читаю.

Оплата:

Оплата платежной системой (Яндекс, Вебмани), наличными в Москве, или денежным переводом по России или странам СНГ.

Оплата комиссий при переводе за счёт исполнителя.

Этапы оплаты:

1. После утверждения макета главной страницы - 10%.

2. После установки движка на хостинге заказчика и утверждения его структуры администрирования -20%

3. После окончательной прорисовки и установки главной страницы и основных вспомогательных подразделов - 40%

4. Сдача заказчику готового сайта - оставшиеся 30%.