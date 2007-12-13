Сайт для кредитной организации

$500
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок320 просмотров
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#1$

Нужен сайт для кредитной организации. Цветовая гамма зеленый желтый белый. Организация занимается кредитованием: кредиты населению, авто кредиты ипотека. На сайте должны быть сделаны калькуляторы для расчетов кердитов. Логотипы и документы в прилагаемом файле. заказ срочный. 18 декабря нужны примерные шаблоны. кто представит тому и достанется заказ. Все разделы должны иметь админку.

16 лет назад
crynash
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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Нет заявок фрилансеров
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