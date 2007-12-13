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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт для кредитной организации. Цветовая гамма зеленый желтый белый. Организация занимается кредитованием: кредиты населению, авто кредиты ипотека. На сайте должны быть сделаны калькуляторы для расчетов кердитов. Логотипы и документы в прилагаемом файле. заказ срочный. 18 декабря нужны примерные шаблоны. кто представит тому и достанется заказ. Все разделы должны иметь админку.
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